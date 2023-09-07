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«Металлург» обыграл московское «Динамо» со счетом 5:3 в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Металлург» победил московское «Динамо» — 5:3.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
«Металлург» победил московское «Динамо» — 5:3.
Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

За магнитогорский клуб дубль оформили Никита Михайлис и Никита Гребенкин, еще гол на счету Григория Дронова. У москвичей отличились Джордан Уил, Дмитрий Рашевский и Эрик О'Делл.

«Металлург» набрал 5 очков и занимает первое место в турнирной таблице «Востока». «Динамо» находится на седьмой строчке «Запада» (2 очка).

Следующий матч клуб из Магнитогорска проведет 9 сентября на выезде против «Витязя», а бело-голубые в этот денб примут «Сочи».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Голы: Михайлис — 2 (Юров), 16:01 — 0:1. Дронов — 1 (Михайлис), 20:53 — 0:2. Уил — 1 (Гусев, Ожиганов), 24:02 — 1:2. Михайлис — 3 (Маклюков, Загидулин), 25:58 — 1:3. Рашевский — 1, 34:29 — 2:3. Гребенкин — 1, 42:15 — 2:4. О`Делл — 2 (бол., Уил, Гусев), 51:52 — 3:4. Гребенкин — 2 (п.в., Коробкин), 59:08 — 3:5.

Вратари: Моторыгин (Коновалов, 42:15, 58:40 — 59:08, 59:35) — Загидулин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (6+10+17) — 30 (10+11+9).

Судьи: Гамалей, Гашилов.

7 сентября. Москва. «ВТБ Арена».

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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