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Сегодня, 22:02

Минское «Динамо» с крупным счетом обыграло «Динамо» из Москвы

Мария Гусева
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«Динамо» из Минска на выезде обыграло московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:2.

В составе победителей голы забили Артем Демков (дубль), Райан Спунер, Роман Горбунов (дубль) и Виталий Пинчук.

За московский клуб заброшенными шайбами отметились Владислав Михайлов и Джордан Уил.

Минское «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков. «Динамо» Москва располагается на 5-й строчке с 41 очком.

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«Динамо» (Москва) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)

Голы: Михайлов — 2 (Тринеев), 8:08 — 1:0. Уил — 8 (Бойков, Скоренов), 8:36 — 2:0. Демков — 1 (Спунер, Сапего), 19:16 — 2:1. Спунер — 12 (Гилмор, Мороз), 23:28 — 2:2. Горбунов — 6 (бол., Душак, Меркли), 25:15 — 2:3. Горбунов — 7 (бол., Душак, Меркли), 35:53 — 2:4. Пинчук — 6 (Демков, Гилмор), 41:56 — 2:5. Демков — 2 (Емелин, Барберио), 55:23 — 2:6.

Вратари: Коновалов (К.Л. Волков, 25:15) — Колосов.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 20 (4+11+5) — 20 (8+8+4).

Судьи: Оленин, Юдаков.

28 ноября. Москва. «ВТБ Арена».

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ХК Динамо (Минск)
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