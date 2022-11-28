Юрий Новиков: «Российские хоккейные руководители должны подумать о том, чтобы играть до мая»
Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что КХЛ нужно увеличить сроки проведения сезона.
«Считаю, что наши хоккейные руководители должны подумать о том, чтобы играть до мая. Очевидно, что в 2024 году нас не будет на чемпионате мира. Надо увеличить количество игр и соревновательный период. У нас в конце февраля для некоторых команд заканчивается чемпионат! Это недопустимо, так как на них тратятся огромные деньги. Если мы реорганизуем календарь, то увидим другой хоккей. Зритель поверит в этот хоккей и свою команду. Никто не гарантирует победу в Кубке Гагарина. Но гарантировать зрителям самоотдачу игроков необходимо.
В таком случае хоккеисты будут оправдывать свои зарплаты, и к ним будет другое отношение. Это будет очень хорошая ступень для развития нашего хоккея. Сейчас, учитывая отсутствие международных соревнований, мы рискуем попасть в период стагнации. Хорошо, что есть люди, которые ищут пути развития для нашего хоккея", — цитирует «РБ Спорт» Новикова.
В феврале Международная федерация хоккея (ИИХФ) по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под своей эгидой на неопределенный срок.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|36
|28
|8
|59
|2
|ЦСКА
|33
|22
|11
|49
|3
|Локомотив
|35
|21
|14
|48
|4
|Торпедо
|35
|21
|14
|44
|5
|Динамо М
|34
|18
|16
|41
|6
|Спартак
|37
|18
|19
|41
|7
|Динамо Мн
|35
|15
|20
|37
|8
|Витязь
|34
|15
|19
|37
|9
|Северсталь
|36
|13
|23
|34
|10
|Куньлунь
|36
|13
|23
|29
|11
|Сочи
|33
|5
|28
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|35
|24
|11
|51
|2
|Металлург
|34
|22
|12
|48
|3
|Сибирь
|38
|22
|16
|47
|4
|Адмирал
|36
|21
|15
|46
|5
|Сал. Юлаев
|35
|18
|17
|43
|6
|Авангард
|34
|19
|15
|41
|7
|Ак Барс
|34
|15
|19
|36
|8
|Трактор
|36
|14
|22
|33
|9
|Барыс
|36
|14
|22
|31
|10
|Нефтехимик
|35
|15
|20
|31
|11
|Амур
|33
|12
|21
|30
|28.11
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|3 : 4 ОТ
|28.11
|17:00
|
Автомобилист – Барыс
|4 : 3 ОТ
|28.11
|19:00
|
Локомотив – Авангард
|3 : 2
|28.11
|19:00
|
Северсталь – Сибирь
|2 : 3
|28.11
|19:30
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -
|28.11
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|6 : 4