«Спартак» одержал победу в матче с «Торпедо», Широков сделал хет-трик

«Спартак» победил «Торпедо» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хет-трик в составе победителей сделал Сергей Широков. «Спартак» набрал 26 очков и занимает шестое место на Западе. У «Торпедо» 23 очка и девятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:3 (1:1, 0:1, 4:1)

Голы: Виртанен — 5 (бол., Лехтеря, Хед), 2:06 — 1:0. Жафяров — 5 (Турбин, Марин), 12:39 — 1:1. Пайгин — 4 (Миле, Жафяров), 29:21 — 1:2. Леннстрем — 7 (бол., Миле, Жафяров), 42:08 — 1:3. Широков — 5 (Локтионов, Хохлачев), 44:16 — 2:3. Ручкин — 1 (Широков, Хохлачев), 46:28 — 3:3. Широков — 6 (Локтионов, Хохлачев), 48:36 — 4:3. Широков — 7 (п.в.), 59:52 — 5:3.

Вратари: Красиков — Мурыгин (58:44 — 59:52).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 37 (10+17+10) — 32 (9+8+15).

Судьи: Белов, Беляев.

26 октября. Москва. Мегаспорт.