Миронов: «Когда пропускали третью шайбу в большинстве — мой смех был не истерическим, но было над чем посмеяться»
Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:3).
«Хорошая игра все 60 минут. Видно было, что обе команды хотели выиграть, старались, бились до конца. Нам не хватило силенок в концовке, потеряли концентрацию. Это усталость так проявляется. Не вывели шайбу из зоны. Ну что делать? Два периода держались, в третьем усталость накатывала. А у уставшего человека голова не так работает.
Когда пропускали третью шайбу в большинстве — мой смех был не истерическим, но было над чем посмеяться.
Рибару дали отдохнуть, выпустили сегодня Красикова, чтобы не засиживался. Кугрышев не в составе по игровым причинам, посмотрите статистику — все станет понятно. У всех был старт не очень, но Вароне постепенно набирает очки. Хотя мне не важна личная статистика игроков», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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|9
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|22
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|11
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|26.10
|17:00
|
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|17:00
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Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
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|
Торпедо – Динамо М
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|26.10
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