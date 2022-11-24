«Локомотив» в овертайме победил СКА
СКА принимал «Локомотив в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время матча закончилась со счетом 1:1.
В составе питерцев отличился нападающий Марат Хуснутдинов, за «Локо» забил форвард Павел Красковский.
В овертайме ярославцы вырвали победу: автором решающей шайбы стал нападающий Артур Каюмов.
СКА проиграл три из последних четырех матчей, но команда сохраняет первое место в Западной конференции (57 очков). «Локомотив» идет третьим на Западе (46 очков).
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СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Хуснутдинов — 4 (бол., Жафяров, Глотов), 7:19 — 1:0. Красковский — 4 (Рафиков, Алексеев), 16:52 — 1:1. Каюмов — 9 (Шалунов), 63:55 — 1:2.
Вратари: Подъяпольский — Исаев.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 32 (11+10+11+0) — 25 (9+8+5+3).
Судьи: Ромасько, Юдаков.
24 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11355 зрителей
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Сал. Юлаев – Автомобилист
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