«Локомотив» в овертайме победил СКА

СКА принимал «Локомотив в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время матча закончилась со счетом 1:1.

В составе питерцев отличился нападающий Марат Хуснутдинов, за «Локо» забил форвард Павел Красковский.

В овертайме ярославцы вырвали победу: автором решающей шайбы стал нападающий Артур Каюмов.

СКА проиграл три из последних четырех матчей, но команда сохраняет первое место в Западной конференции (57 очков). «Локомотив» идет третьим на Западе (46 очков).

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СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хуснутдинов — 4 (бол., Жафяров, Глотов), 7:19 — 1:0. Красковский — 4 (Рафиков, Алексеев), 16:52 — 1:1. Каюмов — 9 (Шалунов), 63:55 — 1:2.

Вратари: Подъяпольский — Исаев.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (11+10+11+0) — 25 (9+8+5+3).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

24 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11355 зрителей