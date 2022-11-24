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Сегодня, 21:50

«Локомотив» в овертайме победил СКА

Иван Шитик
Корреспондент
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СКА принимал «Локомотив в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время матча закончилась со счетом 1:1.

В составе питерцев отличился нападающий Марат Хуснутдинов, за «Локо» забил форвард Павел Красковский.

В овертайме ярославцы вырвали победу: автором решающей шайбы стал нападающий Артур Каюмов.

СКА проиграл три из последних четырех матчей, но команда сохраняет первое место в Западной конференции (57 очков). «Локомотив» идет третьим на Западе (46 очков).

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СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хуснутдинов — 4 (бол., Жафяров, Глотов), 7:19 — 1:0. Красковский — 4 (Рафиков, Алексеев), 16:52 — 1:1. Каюмов — 9 (Шалунов), 63:55 — 1:2.

Вратари: Подъяпольский — Исаев.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (11+10+11+0) — 25 (9+8+5+3).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

24 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11355 зрителей

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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2
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Западная конференция И В П О
1 СКА 35 27 8 57
2 ЦСКА 33 22 11 49
3 Локомотив 34 20 14 46
4 Торпедо 34 21 13 44
5 Динамо М 34 18 16 41
6 Спартак 35 16 19 37
7 Динамо Мн 35 15 20 37
8 Витязь 34 15 19 37
9 Северсталь 34 13 21 34
10 Куньлунь 35 12 23 27
11 Сочи 31 5 26 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 33 23 10 48
2 Металлург 33 21 12 46
3 Сибирь 36 21 15 45
4 Адмирал 34 19 15 42
5 Сал. Юлаев 33 17 16 41
6 Авангард 33 18 15 39
7 Ак Барс 33 14 19 34
8 Трактор 35 14 21 33
9 Барыс 34 14 20 30
10 Нефтехимик 32 14 18 29
11 Амур 32 12 20 29
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