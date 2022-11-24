Буцаев: «Победа «Северстали» закономерна, череповчане больше хотели выиграть»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:3).

— «Северсталь» с победой! Такие матчи нужно начинать совсем по-другому, не так, как мы сделали это сегодня. Период или полтора мы не понимали, в какой плоскости мы находимся, поэтому соперник играл агрессивнее, быстрее. Где-то уже во второй половине у нас начало хоть что-то получаться. Сегодняшняя победа «Северстали» закономерна, череповчане больше хотели выиграть.

— Сегодня у «Северстали» вынужденно вышел молодой вратарь. Вы использовали этот фактор каким-то образом?

— Мы сегодня не использовали очень много факторов, которые проговаривали перед игрой. Когда ты не выполняешь установку на игру, всегда получается такой результат.

— Предыдущие три матча вы завершили в овертайме. Почему так получилось?

— Конечно, в такие моменты приходится доставать лишние эмоции, тратить дополнительные силы. Мы сегодня не просили делать ничего неординарного в игре, наоборот, сыграть как можно проще. Заставить соперника бегать за шайбой, больше его разворачивать. К сожалению, мы это не сделали.