Ларионов: «Мы в «Торпедо» хотим забивать больше голов»
Главный тренер «Торпедо Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Сочи» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Рады вернуться в родной город. Первый матч после поездки всегда сложный. Сыграли сегодня не так ровно, как хотелось бы. Но моменты, которые надо подшлифовать, есть всегда. Провели сегодня терпеливый матч. Большие перестановки в нападении это улучшенный «план А». Мы хотим расшевелить Кенни Агостино и дали ему возможность сыграть с Алексеем Кручининым и Сергеем Гончаруком. Сложно судить по одной игре, всегда нужно время чтобы притереться. Надеюсь, что мы получим более яркие и результативные игры. Мы хотим забивать больше голов.
Хоккей игра быстрая, и приятно, когда в составе есть два таких быстрых игрока, как Кирилл Воронин и Сергей Гончарук, которые «делают разницу» в своем амплуа. Кирилл Воронин даёт сумасшедшую энергетику любому звену. Мы рады что он играет стабильно. Сергей Гончарук «много на себя повесил», много переживает и расстраивается, что не может забить при массе моментов. Рады, что он сегодня забил хороший гол. Надеемся, что этот гол даст ему колоссальный заряд уверенности на следующие игры», – цитирует пресс-служба КХЛ Ларионова.
«Торпедо» поднялось на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Сочи» занимает последнее место.
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