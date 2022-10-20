«Локомотив» одержал пятую победу подряд, обыграв московское «Динамо»
«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.
Голами в составе ярославской команды отметились Александр Полунин, оформивший дубль, Степан Никулин и Егор Коршков.
За московскую команду забили Джордан Уил и Иван Муранов.
«Локомотив» одержал пятую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Запада с 29 очками в 20 играх. «Динамо» проиграло третий матч подряд и опустилось на третье место (29 очков в 21 встрече).
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«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
Голы: Уил — 3 (Сушко, Кудрявцев), 7:51 — 1:0. Полунин — 5, 23:46 — 1:1. Никулин — 3 (Иванов, Мисюль), 24:59 — 1:2. Коршков — 2 (Каюмов, Андронов), 30:30 — 1:3. Полунин — 6 (Красковский, Мисюль), 40:47 — 1:4. Муранов — 5 (Бойков), 43:44 — 2:4.
Вратари: Коновалов (К.Л. Волков, 40:47) — Бочаров.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 30 (7+13+10) — 28 (6+13+9).
Судьи: Бирин, Соин.
20 октября. Москва. «ВТБ Арена».
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