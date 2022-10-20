Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:52

«Локомотив» одержал пятую победу подряд, обыграв московское «Динамо»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Голами в составе ярославской команды отметились Александр Полунин, оформивший дубль, Степан Никулин и Егор Коршков.

За московскую команду забили Джордан Уил и Иван Муранов.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Запада с 29 очками в 20 играх. «Динамо» проиграло третий матч подряд и опустилось на третье место (29 очков в 21 встрече).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Голы: Уил — 3 (Сушко, Кудрявцев), 7:51 — 1:0. Полунин — 5, 23:46 — 1:1. Никулин — 3 (Иванов, Мисюль), 24:59 — 1:2. Коршков — 2 (Каюмов, Андронов), 30:30 — 1:3. Полунин — 6 (Красковский, Мисюль), 40:47 — 1:4. Муранов — 5 (Бойков), 43:44 — 2:4.

Вратари: Коновалов (К.Л. Волков, 40:47) — Бочаров.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 30 (7+13+10) — 28 (6+13+9).

Судьи: Бирин, Соин.

20 октября. Москва. «ВТБ Арена».

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
1
Читайте также
В мировом спорте новый русофоб: президент НОК Дании устроил антироссийское шоу
Вайлд отреагировал на призывы отчислить спортсмена из состава сборной России из-за возраста
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» и одержал третью победу подряд

КХЛ, 20 октября: «Динамо» уступило «Локомотиву», «Торпедо» проиграло «Сочи» и другие матчи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 20 18 2 37
2 Локомотив 20 13 7 29
3 Динамо М 21 13 8 29
4 ЦСКА 19 12 7 27
5 Торпедо 20 12 8 25
6 Витязь 21 10 11 24
7 Спартак 21 9 12 23
8 Северсталь 21 9 12 22
9 Динамо Мн 20 8 12 20
10 Куньлунь 21 8 13 19
11 Сочи 19 3 16 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 20 13 7 29
2 Автомобилист 20 14 6 29
3 Сал. Юлаев 20 12 8 27
4 Барыс 20 11 9 23
5 Ак Барс 19 9 10 22
6 Сибирь 21 10 11 22
7 Адмирал 20 9 11 20
8 Трактор 21 8 13 19
9 Нефтехимик 20 8 12 17
10 Авангард 20 7 13 16
11 Амур 20 6 14 15
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
21.10 12:30
Адмирал – Спартак
 - : -
21.10 16:30
Барыс – Металлург
 - : -
21.10 19:30
СКА – Куньлунь
 - : -
21.10 19:30
ЦСКА – Автомобилист
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости