Буцаев — о поражении от «Нефтехимика»: «Мы сами создали себе проблемы во втором периоде»
Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:4).
«Прежде всего, соперника поздравлю с победой. По игре — начали, так скажем, за здравие, потом игра перешла в такое русло, ничейный результат перед третьим периодом, и должна была быть игра терпения. К сожалению, мы совершили эту ошибку, которая привела к третьему голу, и, пытаясь спасти матч, пропустили четвертую. Прекрасно понимаем ситуацию в турнирной таблице, но, наверное, где-то не хватило свежести на концовку.
Надо было правильно играть, а мы сами создали себе проблемы во втором периоде, когда соперник смог сравнять счет, перехватил инициативу. Когда начинается неуверенность, в дальнейшем игроки совершают несвойственные во взрослом хоккее ошибки. Все прекрасно понимают, но опять же нам предстоят игры с нашими ближайшими конкурентами по таблице — это подготовка к плей-офф, где цена ошибки возрастает. Хорошо, что эти ошибки происходят сейчас, будем учиться на них, должны пройти через это".
«Витязь» набрал 72 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, обеспечив себе место в плей-офф. «Нефтехимик» располагается на 8-й строчке на «Востоке», набрав 65 очков.
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|63
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|14.02
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|12:30
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Адмирал – Ак Барс
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Торпедо – Сибирь
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|14.02
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Спартак – Динамо М
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