Форвард «Динамо» Рашевский заработает 60 миллионов рублей по новому контракту

Окладная часть Рашевского по двухлетнему контракту с «Динамо» составит около 30 миллионов рублей или 425 тысяч долларов за сезон, сообщает Metaratings.ru.

Новое соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до 2025 года и носит односторонний характер.

В текущем сезоне Рашевский провел за «Динамо» 59 матчей и набрал 30 (15+15) очков.

Его команда занимает 5-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 77 очков за 55 матчей.