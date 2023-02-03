КХЛ попросила «Куньлунь» до конца марта сообщить о месте проведения домашних матчей
Исполнительный вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов поделился мнением о том, где клуб будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.
«Клуб планирует выступать в следующем сезоне. Сейчас одним из главных вопросов является то, где команда будет проводить домашние матчи. По этой теме мы находимся в диалоге с КХЛ, которая попросила нас до конца марта уведомить ее, где «Куньлунь» будет принимать соперников.
У нас есть уверенность, что нам удастся следующий сезон начать уже в Пекине, как минимум, в политическом плане китайские власти планируют отменить все действующие на сегодня преграды для этого. В случае возвращения в Китай, конечно, нас ждет достаточно много организационной работы, сродни той, что была проделана в 2016 году», — приводит слова Феоктистова ТАСС.
Последние три года «Куньлунь» проводил домашние матчи в подмосковных Мытищах из-за антиковидной политики Китая. Китайский клуб выступает в КХЛ с 2016 года.
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|3.02
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|17:00
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Автомобилист – Трактор
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|3.02
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