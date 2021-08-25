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КХЛ попросила Чернышенко помочь разобраться в ситуации с посещаемостью матчей

11:10
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Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига направила письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой помочь разобраться в ситуации с посещаемостью домашних матчей клубов.

«Где-то разрешен приход зрителей, где-то без зрителей, где-то разрешены 500 зрителей, включая игроков, что нас не устраивает. Конечно, удивляет, у нас есть распоряжение, где прописано 500 человек, но мы работаем с региональными властями, направили письмо, в том числе Дмитрию Чернышенко, чтобы помочь принять правильное решение. Для нас примеры — какие-то клубы, дискотеки, куда забиваются люди по 2-3 тыс. В процессе работы к началу чемпионата получим решение», — цитирует Морозова ТАСС.

Московские клубы недовольны тем, что согласно антикоронавирусным правилам в Москве спортивные мероприятия разрешено посещать до 500 человек. Однако матч Кубка мэра могут посетить до трех тысяч человек.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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