КХЛ попросила Чернышенко помочь разобраться в ситуации с посещаемостью матчей

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига направила письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой помочь разобраться в ситуации с посещаемостью домашних матчей клубов.

«Где-то разрешен приход зрителей, где-то без зрителей, где-то разрешены 500 зрителей, включая игроков, что нас не устраивает. Конечно, удивляет, у нас есть распоряжение, где прописано 500 человек, но мы работаем с региональными властями, направили письмо, в том числе Дмитрию Чернышенко, чтобы помочь принять правильное решение. Для нас примеры — какие-то клубы, дискотеки, куда забиваются люди по 2-3 тыс. В процессе работы к началу чемпионата получим решение», — цитирует Морозова ТАСС.

Московские клубы недовольны тем, что согласно антикоронавирусным правилам в Москве спортивные мероприятия разрешено посещать до 500 человек. Однако матч Кубка мэра могут посетить до трех тысяч человек.