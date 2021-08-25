Решение о проведении выставочного матча КХЛ в ОАЭ примут в конце сентября

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что решение о проведении выставочного матча лиги в ОАЭ будет принято в конце сентября.

«В этом году планировались выставочные матчи, как и в том. Две страны уже отпали — Германия и Венгрия, были интересы у этих стран. Единственный вариант остался — планируем проведение матча в ОАЭ, мы ведем переговоры, но официальных бумаг пока не подписано, поэтому нет ни дат, ни команд. Планируем принять решение к концу сентября, тогда и расскажем все», — цитирует Морозова ТАСС.

В сезоне-2020/21 матч должен был проходить в Иерусалиме, однако он не состоялся из-за пандемии коронавируса.