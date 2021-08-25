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Форвард «Автомобилиста» Обидин перешел в «Адмирал»

10:58
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Форвард Андрей Обидин отказался от квалификационного предложения «Автомобилиста» и продолжит карьеру в «Адмирале», сообщает пресс-служба владивастокского клуба.

В системе екатеринбургского клуба Обидин дебютировал в сезоне-2013/14 МНЛ. В сезоне-2016/17 хоккеист впервые сыграл за основной состав в КХЛ. Всего в активе 24-летнего нападающего 169 матчей в КХЛ и 33 (17+16) очка.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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