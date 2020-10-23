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КХЛ отменила два матча с участием «Йокерита»

15:34
«Йокерит» во второй раз отправляется на карантин. Фото photo.khl.ru
«Йокерит» во второй раз отправляется на карантин. Фото photo.khl.ru
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КХЛ на официальном сайте сообщает об отмене матчей «Йокерита» против «Автомобилиста» и «Витязя» из-за вспышки коронавируса в финском клубе.

После выездной серии представители клуба прошли тестирование, и выявлено четыре случая заражения, из-за чего вся команда отправлена на карантин.

Матч «Йокерит» — «Автомобилист» должен был состояться 26 октября, а встреча финном с «Витязем» — через день.

Окончательное решение по встречам будет принято позже.

На данный момент «Йокерит» занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/10/23/474938.html

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