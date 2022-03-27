КХЛ оштрафовала Сошникова по итогам пятого матча серии с «Металлургом»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод пятого матча серии плей-офф между «Авангардом» и «Металлургом» (2:5).

Форвард омского клуба Никита Сошников на 44-й минуте был удален до конца матча за удар соперника в голову. СДК КХЛ принял решение оставить без изменений наказание, а также подвергнуть денежному штрафу.

В текущем сезоне Сошников провел 11 матчей в плей-офф КХЛ, в которых набрал 7 (4+3) очков.