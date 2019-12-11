КХЛ опубликовала дорожную карту: как будут меняться потолок и пол зарплат в лиге

КХЛ на своем официальном сайте опубликовала план внедрения изменений в фонд оплаты труда хоккеистов, которые будут действовать с сезона-2020/21. В частности, поясняется, что будет входить в жесткий пол и потолок зарплат хоккеистов.

В сезоне 2019/2020 «мягкий» потолок зарплат составляет 800 миллионов рублей, в случае его превышения клубы обязаны уплатить взнос в Стабилизационный фонд КХЛ в размере 30% от превышения.

Потолок зарплат

При подсчете «жесткого» потолка учитываются доходы хоккеистов, находящихся в заявке основной команды клуба и заявленных в числе командированных в команду клуба ВХЛ.

Виды доходов, включаемые в «потолок» заработных плат, определены регламентом аналогично предыдущим сезонам:

Заработная плата;

Индивидуальные бонусы, компенсации — в сумме, превышающей 20% от заработной платы игрока;

Командные премии — в сумме, превышающей 20% от заработной платы всех игроков команды;

Материальные выгоды хоккеиста от приобретения клубом для игрока недвижимого и движимого имущества, доходы в натуральной форме хоккеисту и его близким родственникам (проезд, проживание, образовательные услуги и т.п.)

Не включаются в «потолок» заработных плат:

Индивидуальные бонусы, компенсации расходов — в сумме, не превышающей 20% от заработной платы игрока;

Командные премии — в сумме, не превышающей 20% от заработной платы всех игроков команды;

Командные премии за 1-4 места по итогам второго этапа чемпионата КХЛ;

Индивидуальные премии за попадание в тройку лучших игроков в лиге;

Доходы игроков, заявленных за МХЛ и в возрасте 21 год и моложе, заявленных за основную команду и в числе командированных;

Доходы хоккеиста во время нахождения в списке травмированных с датой выздоровления не ранее 1 мая;

Питание хоккеистов, спортивный инвентарь.

Реализация контроля

Заявка команды в чемпионат КХЛ — недопуск команды до устранения превышения предельного размера потолка заработных плат;

Дозаявки игроков во время чемпионата КХЛ — недопуск новых игроков до устранения превышения предельного размера потолка заработных плат.

Пол зарплат

6 сентября 2019 года Советом директоров КХЛ было принято решение о введении с сезона 2020/2021 «пола» заработных плат хоккеистов КХЛ.

При утверждении состава участников чемпионата КХЛ вводится норматив допуска клуба к чемпионату КХЛ — минимальный объем средств, запланированных в прогнозном бюджете клуба на оплату труда хоккеистов и подтвержденных финансовыми гарантиями спонсоров или учредителей клуба. На сезон 2020/2021 норматив составляет 35% от «потолка» заработных плат — 315 млн руб. с последующим увеличением по сезонам до 55% (495 млн руб. к сезону 2023/2024).

Базой для расчета норматива являются все доходы хоккеистов — заработная плата, индивидуальные бонусы, командные премии.

«Пол» заработных плат — минимальный размер фиксированной заработной платы хоккеистов основной команды клуба. На сезон 2020/2021 «пол» заработных плат составляет 30% от «потолка» — 270 млн руб. с последующим увеличением по сезонам до 50% (450 млн руб. к сезону 2023/2024).

За несоблюдение размера «пола» заработных плат клубам будут применять следующие санкции:

Первое нарушение — штраф в размере 50 % от разницы между фактическими расходами и утвержденным «полом»;

Последовательное второе — штраф в размере 100% от разницы между фактическими расходами и утвержденным «полом»;

Последовательное третье — недопуск клуба к чемпионату КХЛ.