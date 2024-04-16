КХЛ определила лучших игроков полуфинала Кубка Гагарина-2024

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала имена лучших игроков полуфинальных серий в Кубке Гагарина.

Лучшим вратарем признан Даниил Исаев из «Локомотива», одержавший 4 победы в 4 матчах и отразивший 95,24 процента бросков по воротам.

Лучшим защитником стал Мартин Гернат («Локомотив»), набравший 5 (3+2) очков в 4 матчах с показателем полезности «+3».

Лучшим нападающим назван Анатолий Голышев, выступающий за «Автомобилист». На его счету 4 гола и 7 результативных передач в 7 встречах полуфинала плей-офф КХЛ.

Лучшим новичком второй раз в карьере признан Роман Канцеров («Металлург»), который набрал 5 (1+4) очков в 7 играх с показателем полезности «+2».

В финал Кубка Гагарина вышли «Локомотив» и «Металлург». Первый матч серии пройдет 18 апреля в Магнитогорске.