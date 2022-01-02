Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что выездной матч команды против «Йокерита» будет перенесен из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус у игроков клуба из Екатеринбурга.

«Согласно правилам, перед выездом за рубеж все команды должны проходить тестирование. У нас есть некоторое количество сомнительных результатов, и, зная строгость финских ковид-протоколов, мы посоветовались с коллегами из «Йокерита» и КХЛ и решили на всякий случай перенести этот матч на более позднюю дату, которую сейчас обсуждаем с коллегами», — приводит ТАСС слова Рябкова.

Матч «Йокерит» — «Автомобилист» должен был состояться завтра, 3 января, начало было запланировано на 19.30 (мск).