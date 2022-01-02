Вилл, Хольм, Старков и Озолс признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ представила лауреатов по итогам 16-й недели турнира.

Лучшим вратарем недели стал голкипер «Трактора» Роман Вилл, который одержал 2 победы в 2 матчах. По воротам Вилла было нанесено 68 бросков, из которых он отразил 95,59 процента. Коэффициент надежности чеха — 1,50.

Лучшим защитником признан Филип Хольм из «Йокерита», набравший 5 (2+3) очков в 2 играх. Показатель полезности шведа составил «+4».

Лучший нападающий недели — Степан Старков из «Витязя», который забил 5 шайб в 2 встречах при показателе полезности «+3». В игре с «Сочи» россиянин впервые сделал хет-трик в КХЛ, а также стал автором победного гола.

Звание лучшего новичка недели получил защитник рижского «Динамо» Патрикс Озолс, набравший 2 (1+1) очка в 2 матчах. В игре с «Торпедо» 20-летний хоккеист стал автором победной шайбы в овертайме.