КХЛ объясняет, почему не засчитали шайбу "Авангарда" в ворота ЦСКА

Департамент судейства КХЛ опубликовал разъяснение по поводу отмененной шайбы, которую забросил нападающий "Авангарда" Денис Зернов в ворота ЦСКА в третьем матче серии финала Кубка Гагарина, информирует официальный сайт лиги.

– На 24-й минуте матча после взятия ворот, произведенного хозяевами (Д. Зернов №16), судья видеоповторов инициировал просмотр на предмет "шайба направлена в ворота любой частью тела атакующего хоккеиста". После видеопросмотра определено – атакующий игрок забросил шайбу в ворота коньком. Взятие ворот не засчитывается, – написано в заявлении КДК КХЛ.

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