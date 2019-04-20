КХЛ объяснила прошлогодние ленты на медалях ЦСКА за победу в Кубке Гагарина

КХЛ объяснила ошибку с датами сезона на лентах золотых медалей, которые были вручены игрокам ЦСКА после победы в Кубке Гагарина. На них стоят цифры прошлого сезона – 2017/18.

Московские армейцы всухую выиграли финальную серию у "Авангарда" – 4:0 Победу в четвертом матче, состоявшемся в пятницу в Балашихе ЦСКА одержал победу в овертайме – 3:2. Автором решающей шайбы стал Максим Мамин.

– Награды КХЛ сезона-2018/2019 выполнены ювелирной студией Владимира Майзеля, которая у субподрядчика заказывает ленты. В результате технической ошибки на производстве на одну сторону двухсторонней ленты субподрядчик ошибочно нанес годы прошлого сезона. Изготовление одной медали занимает более восьми часов, поэтому на выполнение всего заказа уходит почти три месяца. Ошибка была обнаружена при получении, однако в связи с долгим сроком производства произвести замену не успели. В ближайшее время ленты будут заменены, – приводит "РИА Новости" сообщение пресс-службы КХЛ.

ЦСКА вручили медали с прошлогодними лентами