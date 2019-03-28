КХЛ объяснила, почему отменен гол СКА в первом матче финала Запада с ЦСКА

ЦСКА победил СКА в первом матче финальной серии Западной конференции КХЛ (2:1). Во втором периоде арбитры отменили гол форварда петербуржцев Евгения Кетова из-за "визуальной помехи вратарю" со стороны защитника Антона Белова.

- На 34-й минуте матча после шайбы, заброшенной в ворота хозяев Евгением Кетовым № 40, главный тренер ЦСКА взял запрос на блокировку вратаря. После видеопросмотра было определено: в момент, когда шайба забрасывалась в ворота, атакующий хоккеист частью своего тела находился в площади ворот и перекрывал обзор вратарю, следовательно, была блокировка вратаря. Взятие ворот не засчитывается, - говорится в разъяснении Департамента судейства КХЛ, опубликованном на сайте лиги.

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