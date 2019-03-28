Судьи отменили гол СКА, сославшись на "визуальную помеху вратарю"

В первом матче финала Западной конференции ЦСКА – СКА при счете 2:1 в пользу московских армейцев шайба после броска форварда гостей Евгения Кетова оказалась в воротах Ильи Сорокина.

На пятачке находился Антон Белов, который закрывал обзор голкиперу ЦСКА. При этом защитник СКА не находился во вратарской площади. Однако главные арбитры матча Евгений Ромасько и Сергей Беляев после видеопросмотра отменили взятие ворот с формулировкой "визуальная помеха вратарю".

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