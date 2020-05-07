КХЛ не будет определять победителя Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига в связи с досрочным завершением сезона-2019/20 из-за коронавируса приняла решение не определять победителя регулярного чемпионата и обладателя Кубка Гагарина.

Во второй раунд Кубка Гагарина прошли «Ак Барс», «Барыс», «Сибирь», «Салават Юлаев», ЦСКА, СКА, «Динамо» и «Йокерит». Этим командам присвоено технически единое место с первого по восьмое.

Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ согласно турнирной таблице регулярного чемпионата.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.