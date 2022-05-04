Стали известны претендента на приз КХЛ «Золотая клюшка»

Бурдасов, Кузьменко и Шипачев поборются за звание лучшего игрока регулярного чемпионата КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала номинантов на приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22.

Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ.

По итогам опроса в тройку лучших попали Антон Бурдасов (41 матч, 42 (23+19) очка, «+9») и Андрей Кузьменко (45 матчей, 53 (20+33) очка, «+15») из СКА, Вадим Шипачев (48 матчей, 67 (24+43) очка, «+11») из московского «Динамо».

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 19 мая 2022 года.