Стала известна зарплата новичка СКА Прохоркина

СКА 1 мая объявил о подписании трехлетнего контракта с нападающим Николаем Прохоркиным, который провел минувший сезон в «Авангарде».

Как стало известно «СЭ», зарплата Прохоркина в СКА составит 70 млн рублей в год.

В сезоне-2021/22 28-летний Прохоркин провел в регулярном чемпионате КХЛ 41 матч и набрал 21 (10+11) очко при показателе полезности «+1». В плей-офф на счету форварда 7 (5+2) очков в 13 матчах.