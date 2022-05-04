Стала известна зарплата новичка ЦСКА Дыбленко

ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником Ярославом Дыбленко.

По информации «СЭ», зарплата игрока составит 35 млн рублей за сезон. Также игрок получит бонус в размере 7 млн рублей, если наберет три очка.

28-летний Дыбленко прошедший сезон провел в «Сочи». На его счету 21 матч и 7 (2+5) очков.