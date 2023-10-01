КХЛ назвала лучших игроков чемпионата в сентябре

КХЛ объявила лучших игроков чемпионата в сентябре.

Так, вратарем месяца стал голкипер «Лады» Владислав Подъяпольский, которых в 11 матчах одержал 6 побед при проценте сэйвов 95,2 и коэффициенте надежности 1,49.

Лучшим защитником признан Давид Скленичка («Барыс») — 10 матчей и 14 (1+13) очков.

Лучшим форвардом месяца стал Николай Голдобин («Спартак») — 13 игр и 17 (9+8) очков.

Новичком сентября стал 17-летний Антон Силаев («Торпедо») — 12 матчей и 6 (1+5) очков.