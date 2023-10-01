Гатиятулин — о победе над «Спартаком»: «В первом периоде «Трактору» не хватало движения, потом разбегались»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:1 ОТ).
«В первом периоде нам не хватало движения, потом разбегались. Смогли поймать соперников на контратаке и забить гол. В овертайме удалась хорошая позиционная атака. За запросы у нас Владимир Гапонов отвечает. У него есть, где внимательно посмотреть; он сказал, что надо брать запрос. Насчет Никиты Тертышного будем думать, анализировать игры и смотреть физическое состояние. В составе те, кто, по нашему мнению, готов играть. Роберт Хэмилтон набирает форму через тренировки, готовится. Посмотрим дальше на его физическое состояние и определимся», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.
«Спартак» занимает 4-е место в таблице Западной конференции (16 очков в 13 встречах). Клуб из Челябинска расположился на 6-й строчке в таблице «Востока» (14 очков в 13 играх).
2 октября московская команда на своем льду примет «Локомотив», «Трактор» в этот же день сыграет против «Сибири».
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|П
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|12
|9
|3
|19
|2
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|9
|3
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|9
|3
|18
|4
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|12
|8
|4
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|5
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|13
|7
|6
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|6
|СКА
|11
|6
|5
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|7
|Куньлунь РС
|13
|6
|7
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|10
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|10
|11
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|12
|2
|10
|5
|1.10
|16:00
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Куньлунь РС – Авангард
|- : -
|1.10
|17:00
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Ак Барс – Амур
|- : -