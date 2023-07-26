«Металлург» подписал нападающего Люка Джонсона

«Металлург» заключил контракт с нападающим Люком Джонсоном.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон.

28-летний Джонсон начал карьеру в школьной команде «Гранд Форкс Ред Ривер Хай». В 2013 году форвард был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ под общим 134 номером. После этого он играл за «Рокфорд Айс Хогс», «Чикаго», «Миннесоту», «Айову Уайлд», «Манитобу Мус» и «Сан-Хосе».

В предыдущем сезоне на счету Джонсона 67 матчей за «Барракуд» в АХЛ и 18 (8+10) очков. Всего в АХЛ форвард принял участие в 350 играх и набрал 150 (76+74) баллов. В НХЛ на счету Люка 32 матча и 2 (1+1) очка.