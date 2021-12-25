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Андрей Назаров: «Максим Третьяк — хороший вратарь, у него большое будущее»

25 декабря, 23:38
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:3).

— Игра мне понравилась, играли хорошо. Обе команды старались, мы бьемся за попадание в восьмерку. Нам, конечно, очки сегодня были нужнее, но немножко не заладилась игра вначале. Потом нашли в себе силы, но в концовке уже не повезло три шайбы забить, чтобы выйти на ничью. Поблагодарил ребят за хорошую самоотдачу.

— Во время матча против московского «Динамо» вы сказали, что пока команда не пропустит, не начинает нормально играть. Сегодня произошло то же самое?

— Мы учимся, как играть правильно. То есть при счете 0:0, наверное, пытаемся не совершить ошибок, а они все равно будут — от этого не уйти, всегда ошибки будут. Но когда понимаем, что нас прижали к стенке, начинаем играть более агрессивно, более навязчиво, заставляем уже противника ошибаться, и начинает игра получаться. Не всегда времени хватает, не всегда везет в конце. Там тоже люди, тоже стараются. Надо нам, тренерскому штабу, наверное, подумать, как этот момент изменить и уже начинать играть со счета 0:0, не ждать пропущенных шайб.

— Максим Третьяк заменил Магнуса Хелльберга и не пропустил. Внушил уверенность команде?

— Максим — хороший вратарь, и я это знаю. Но просто ему тяжело переиграть на данном этапе Магнуса. Магнус — это глыба, к сожалению, немножко не заладилось у него сегодня. Но у Максима хорошее будущее, так что у него все нормально.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/media/news/andrey-nazarov-kogda-ponimaem-chto-nas-prizhali-k-stenke-nachinaem-igrat-bolee-agressivno/

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Иван Шитик все материалы автора
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