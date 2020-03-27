Каспарс Даугавиньш: «Я ищу новый клуб»

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш сообщил, что ищет новый клуб. Даугавиньш выступает за красно-белыхс 2018 года. Контракт 31-летнего латвийца рассчитан до 30 апреля.

В прошедшем сезоне он провел 59 матчей, в которых забросил 19 шайб и сделал 21 голевую передачу. В плей-офф у него шесть игр и 4 (1+3) очка.

- Буквально вчера я прочитал в новостях, в команду уже нашли новых хоккеистов, — цитирует Даугавиньш Sportacentrs.com. — Я думал, что хоть какое-то предложение клуб сделает. Ведь у меня был хороший сезон. Ничего не поделаешь — если они так решили, они должны это принять. Я ищу новый клуб.