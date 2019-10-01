Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш объяснил причины разгрома от ЦСКА (3:9) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Не хватило дисциплины на льду, — заявил Даугавиньш. — Много глупых ошибок, которые подвели и сломали игру нам. Вроде вернулись в игру — 2:2, сразу получили обратно. Концентрация потерялась.

— Знарок устроил разнос в раздевалке?

— Пусть это останется здесь.

— Вы же знали про дни рождения сотрудников штаба?

— Хотелось только победу преподнести в подарок, но не получилось. Выводы сделали.

— Самое неприятное поражение в карьере?

— Бывали и хуже, и будут неприятные поражения. Все мы понимаем, что играем с чемпионом. Пять на пять хорошо боролись, скорость хорошая была, сами ошибки делаем, дарим им подарки. Начинаются карусели из-за этого. Где-то была бы простота в нашей игре, другой результат был. Надо отдать им должное, заставляют их биться. Будем работать, с ними еще три игры в сезоне, еще все впереди.

— Во второй половине скорость упала и уже доигрывали?

— Мы старались, не хотели 10 пропустить. Один эпизод, и сразу гол. Шайба скакнула, прыгала, и сразу нам забивают. День такой. Понятно, что неприятно. Мы знаем, что можем хорошо играть.

— «Спартак» не может выиграть у ЦСКА 10 игр подряд. Закономерность?

— Думаю, в лиге много пар есть, где такие результаты. ЦСКА — очень хорошая команда, обязательно их обыграем в этом сезоне. (Игорь Еронко)