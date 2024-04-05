Карпухин оценил игру «Трактора» против «Локомотива» в Кубке Гагарина

Защитник «Трактора» Илья Карпухин поделился впечатлениями от матча против «Локомотива» (2:3 ОТ) в полуфинале Кубка Гагарина. Ярославская команда повела 2-0 в серии.

«В целом неплохо играли, во втором периоде, может, соперник нас чуть больше переигрывал. Обидно, что проиграли, но расстраиваться некогда. Каждая игра — новая жизнь. Едем в Челябинск, там наш дом, наша поддержка, болельщики дадут нам заряд эмоций», — передает слова Карпухина «РБ Спорт».

Третья встреча в серии состоится 6 апреля в Челябинске. Начало — в 14.30 мск.