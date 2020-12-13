Карнаухов: «Надеюсь, удастся выиграть все три матча со сборной России»

Форвард ЦСКА Павел Карнаухов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:2).

«Выиграли у хорошего соперника — это самое главное. Выстояли в меньшинстве, забили хорошие голы, в концовке провели пару неплохих смен. Если говорить о вызове в сборную — это всегда честь, представлять свою страну на международной арене. В прошлом году я ездил на Кубок Первого канала, это был мой первый серьезный турнир за сборную, первый опыт. Очень много почерпнул для себя. Надеюсь, в этом году удастся выиграть все три матча», — приводит слова Карнаухова официальный сайт КХЛ.