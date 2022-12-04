Капризов продлил результативную серию до 12 матчей и повторил рекорд «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов продлил результативную серию в регулярном чемпионате НХЛ до 12 матчей и повторил клубный рекорд по этому показателю.

В сегодняшней игре с «Далласом» россиянин отличился забитым голом. На данный момент счет в матче 1:0 в пользу «Миннесоты».

Капризов сравнялся по числу матчей подряд с набранными очками за «Миннесоту» с форвардами Микаэлем Гранлунду (сезон-2016/17) и Кевином Фиале (сезон-2021/22).

Всего на счету Капризова в текущем сезоне НХЛ 32 очка (16+16).