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4 декабря, 23:56

Капризов продлил результативную серию до 12 матчей и повторил рекорд «Миннесоты»

Алина Савинова
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов продлил результативную серию в регулярном чемпионате НХЛ до 12 матчей и повторил клубный рекорд по этому показателю.

В сегодняшней игре с «Далласом» россиянин отличился забитым голом. На данный момент счет в матче 1:0 в пользу «Миннесоты».

Капризов сравнялся по числу матчей подряд с набранными очками за «Миннесоту» с форвардами Микаэлем Гранлунду (сезон-2016/17) и Кевином Фиале (сезон-2021/22).

Всего на счету Капризова в текущем сезоне НХЛ 32 очка (16+16).

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
1
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