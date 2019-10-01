Автор хет-трика в ворота «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ, форвард ЦСКА Кирилл Капризов? подвел итоги дерби, в котором армейцы победили со счетом 9:3.

— Настроя на десятую шайбу не было, играем всегда одинаково, — сказал Капризов. — Но сегодня все хорошо залетало. (Алена Гребенькова)

Для ЦСКА эта победа стала седьмой подряд в чемпионате. Также армейцы одержали четырнадцатую победу подряд в дерби.

9:3! ЦСКА уничтожил «Спартак». Капризов сделал хет-трик