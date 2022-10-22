Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:16

Капитана «Салавата Юлаева» Панина увезли в больницу после того, как он влетел лицом в борт в матче с «Ак Барсом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

В первом периоде он врезался лицом в борт после силового приема от форварда казанцев Александра Радулова.

Панин покинул лед самостоятельно, его увезли в больницу на машине скорой помощи.

В сезоне-2022/23 на счету Панина 4 (1+3) очка в 18 матчах за «Салават Юлаев».

Григорий Панин
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
1
0
Читайте также
ВАДА и РУСАДА спорят о «деле Валиевой»: узнаем ли мы вердикт?
Что будет, если заниматься спортом при нервном перенапряжении?
Бывший директор ЦРУ допустил участие сил США в конфликте на Украине
Бывший председатель Китая Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК
Бузова призналась в нежелании переезжать в новую московскую квартиру
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вайсфельд не считает, что победа над «Металлургом» поможет «Ак Барсу» выйти на правильный путь

«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в гостевом матче КХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 21 19 2 39
2 Локомотив 20 13 7 29
3 ЦСКА 20 13 7 29
4 Динамо М 21 13 8 29
5 Торпедо 20 12 8 25
6 Спартак 22 10 12 25
7 Витязь 22 10 12 25
8 Северсталь 21 9 12 22
9 Динамо Мн 20 8 12 20
10 Куньлунь 22 8 14 19
11 Сочи 19 3 16 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 21 14 7 31
2 Автомобилист 21 14 7 29
3 Сал. Юлаев 21 13 8 29
4 Сибирь 22 11 11 24
5 Барыс 21 11 10 23
6 Ак Барс 20 9 11 22
7 Адмирал 21 9 12 21
8 Трактор 21 8 13 19
9 Нефтехимик 20 8 12 17
10 Авангард 20 7 13 16
11 Амур 20 6 14 15
Результаты / календарь
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
22.10 13:30
Сибирь – Витязь
 4 : 3 Б
22.10 17:00
Ак Барс – Сал. Юлаев
 2 : 3
22.10 17:10
Динамо Мн – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости