Панин — о поражении от «Трактора»: «Надо дать сопернику понять, что они приехали не за победой»

Капитана «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги первого матча первого раунда Кубка Гагарина против «Трактора» (2:3).

— Результат неудовлетворительный, — начал Панин. — Стартовый период был смазан, как будто вышли неготовыми. В раздевалке после первых 20 минут говорили, что сейчас плей-офф, нужно играть телом, а не клюшкой. Надо дать сопернику понять, что они приехали сюда не за победой. В середине второго периода перестроились, выровняли игру, но бросок в третьем периоде подпортил впечатления о матче. Вторая половина встречи проходила под нашу диктовку.

— Какие ошибки стоит извлечь из этой игры?

— Было видно, что соперник в середине периода встал, начал выбрасывать шайбу. У нас получалось создавать моменты. Думаю, надо начать следующую игру с первого периода от ножа.

— Ключевые факторы — психология, собранность с первых минут?

— Да, точно.

— Вспоминается серия плей-офф прошлого года?

— Нет, эти моменты все забываются. Завтра будет разбор этой встречи и будем готовиться к следующей игре, — сказал Панин.

«Трактор» вышел вперед в серии. Следующий матч пройдет в «Уфе» 2 марта.