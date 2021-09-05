Бочаров рассказал о работе со шведским тренером вратарей

Голкипер «Динамо» Иван Бочаров после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Сибирью» (4:0) поделился впечатлениями от работы с новым тренером вратарей московского клуба.

— В «Динамо» сменился тренер вратарей, теперь с вами работает шведский специалист. Привнес ли он что-то в твою подготовку, с чем ты раньше не сталкивался?

— Да, есть небольшие изменения. Новые упражнения, новая система, но не сказать, что она совсем новая, хотя некоторые нюансы есть. Он работал все время в Швеции, там немного другая подготовка, но какие-то выводы пока еще делать рано. Мы только прошли предсезонку, сыграли два матча, поэтому будем делать их чуть позже, — цитирует Бочарова сайт бело-голубых.

— Когда перед стартом сезона главный тренер сказал, что у него есть опасения по поводу вратарской линии и Бочаров нестабилен, как воспринял эти слова?

— Мое дело работать, доказывать на играх и тренировках, помогать команде, показывать результат на игре. Тогда будет меньше вопросов и меньше разговоров.