Бочаров рассказал о работе со шведским тренером вратарей
Голкипер «Динамо» Иван Бочаров после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Сибирью» (4:0) поделился впечатлениями от работы с новым тренером вратарей московского клуба.
— В «Динамо» сменился тренер вратарей, теперь с вами работает шведский специалист. Привнес ли он что-то в твою подготовку, с чем ты раньше не сталкивался?
— Да, есть небольшие изменения. Новые упражнения, новая система, но не сказать, что она совсем новая, хотя некоторые нюансы есть. Он работал все время в Швеции, там немного другая подготовка, но какие-то выводы пока еще делать рано. Мы только прошли предсезонку, сыграли два матча, поэтому будем делать их чуть позже, — цитирует Бочарова сайт бело-голубых.
— Когда перед стартом сезона главный тренер сказал, что у него есть опасения по поводу вратарской линии и Бочаров нестабилен, как воспринял эти слова?
— Мое дело работать, доказывать на играх и тренировках, помогать команде, показывать результат на игре. Тогда будет меньше вопросов и меньше разговоров.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/170351-ivan_bocharov____nado_bol_she_rabotat___chtobyi_ne__byilo_razgovorov__
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