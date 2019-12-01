Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

Капитан «Амура» Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщает официальный сайт клуба.

«30 ноября было совершено нападение на капитана «Амура» Максима Кондратьева. Инцидент произошел у парковки одного из городских кафе. Защищая свою супругу, Кондратьев получил тяжелый удар в область головы. Нападавший задержан органами полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, – говорится в сообщении.

Сейчас Максим наблюдается в одной из краевых больниц, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Он находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Супруга игрока в инциденте не пострадала. Хоккейный клуб «Амур» оказывает игроку всю необходимую поддержку».

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