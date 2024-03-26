Канарейкин похвалил систему перекрестного плей-офф КХЛ

Бывший тренер ряда клубов КХЛ Федор Канарейкин в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от перекрестной системы плей-офф.

«Новая система дает нам возможность видеть интересные противостояния. Мы также можем оценить силы «Восток» и «Запада». Пока все серии очень интересные», — сказал Канарейкин «СЭ».

Специалист также отметил непредсказуемость текущего сезона.

«Вообще этот чемпионат отличается непредсказуемостью. Это очень сильно заинтересовывает болельщиков и экспертов. Плюс у нас появляются новые имена, благодаря таким противостояниям, как в этом четвертьфинале. Например, меня очень радует молодежь «Локомотива», также нравится «Автомобилист». Совершенно по-другому раскрылся Макеев для меня. Он настоящий лидер команды», — добавил Канарейкин.

26 марта пройдут два матча серий второго раунда Кубка Гагарина. «Авангард» на своей площадке примет «Локомотив» (1-3), а «Спартак» сыграет дома с «Металлургом» (1-2).

Ранее в следующую стадию плей-офф вышли «Трактор» и «Автомобилист».

(Александр Абустин)