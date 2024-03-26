Канарейкин считает, что руководство СКА верит в Ротенберга

Бывший тренер ряда клубов КХЛ Федор Канарейкин ответил на вопрос «СЭ» о возможной отставке главного тренера СКА Романа Ротенберга.

— Есть руководство клуба, и оно верит в него. У Романа длинный контракт и я думаю, что у начальства здесь все схвачено. У СКА есть своя стратегия и они понимают, что хотят завоевать.

— Но разве они не хотят завоевать кубок?

— Знаете, хотят многие. Я в этом году слышал, что «Амур» хочет кубок. У нас половина команд в лиге хотят выиграть этот трофей. Безусловно, это хорошая задача. Но хотеть — это одно, а мочь — это другое, — сказал Канарейкин «СЭ».

В первом раунде Кубка Гагарина СКА в пятиматчевой серии выиграл у «Торпедо» (4-1). 25 марта армейцы в пятом матче серии второго раунда уступили «Автомобилисту» со счетом 4:5. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в пятиматчевой серии (1-4).

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ СКА завершил на втором месте в Западной конференции, набрав 95 очков в 68 встречах.

(Александр Абустин)