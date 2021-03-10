Канадский защитник «Северстали» ударил лайнсмена после поражения в серии с «Динамо»

Защитник-легионер Шон Лалонд, выступающий за «Северсталь», после окончания пятого матча первого раунда плей-офф КХЛ с «Динамо» (3:4) и поражения в серии ввязался в драку на пятачке ворот голкипера Александра Еременко.

Лайнсменам удалось растащить потасовку, однако на Лалонда кинулся игрок обороны бело-голубых Андрей Миронов. Сдерживаемые линейными судьями, они все равно начали драку, Миронову удалось нанести Лалонду удар, а тот в ответ промахнулся и случайно угодил в лицо лайнсмену Дмитрию Сивову.