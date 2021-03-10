«Авангард» одержал волевую победу над «Автомобилистом» и вышел в следующий раунд плей-офф

«Авангард» одержал победу в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» со счетом 3:1. Омичи добились четвертой победы в серии и вышли в следующий раунд.

Счет в матче открыл нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк. Он стал самым возрастным автором гола в плей-офф КХЛ.

Но во втором периоде «Авангард» переломил ход встречи и забросил три безответных шайбы в ворота соперника.

Отметим, что в первом периоде матч-штраф за удар в колено сопернику получил нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

Пятый матч

«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Голы: Дацюк — 1 (бол., Мэйсек, Макеев), 5:57 — 0:1. Толчинский — 3 (бол., Найт), 21:02 — 1:1. Секач — 2 (Готовец, Буше), 31:36 — 2:1. Береглазов — 1 (Хохлачев), 35:11 — 3:1.

Вратари: Бобков — Коварж.

Штраф: 27 — 18.

Броски: 22 (6+13+3) — 23 (9+4+10).

Судьи: Оленин, Раводин.

10 марта. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 2021 зритель.

Счет в серии: 4-1.