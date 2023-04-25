Хартли вернется в «Авангард» на пост главного тренера

По информации «СЭ», Боб Хартли снова возглавит «Авангард».

Ранее 62-летний канадец выиграл с командой Кубок Гагарина в 2021 году, а после сезона-2021/22 покинул тренерский штаб, оставшись консультантом академии омского клуба.

Во вторник, 25 апреля стало известно, что Антон Курьянов станет новым генеральным менеджером «Авангарда».