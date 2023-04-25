Стала известна зарплата нападающего «Магнитки» Юрова по новому контракту

19-летний нападающий «Магнитки» Данила Юров продлил контракт с клубом на один год.

Как стало известно «СЭ», зарплата Юрова составит 10 миллионов рублей в год. При этом бонусами он может заработать еще около 20 миллионов рублей.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ, форвард провел 59 игр и набрал 12 (6+6) очков.