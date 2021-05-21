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Канадский нападающий Вароне покинул «Барыс»

16:46
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Канадский форвард «Барыса» Филип Вароне продолжит свою карьеру в другой команде, сообщает сайт клуба.

30-летний хоккеист выступал за «Барыс» с октября прошлого года. Он провел за команду 46 матчей, в которых набрал 27 (10+17) очков.

Вароне имеет опыт выступлений за НХЛ в составе «Баффало», «Оттавы» и «Филадельфии». Он набрал 17 (8+9) очков в 97 играх лиги.

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