Канадский нападающий Вароне покинул «Барыс»

Канадский форвард «Барыса» Филип Вароне продолжит свою карьеру в другой команде, сообщает сайт клуба.

30-летний хоккеист выступал за «Барыс» с октября прошлого года. Он провел за команду 46 матчей, в которых набрал 27 (10+17) очков.

Вароне имеет опыт выступлений за НХЛ в составе «Баффало», «Оттавы» и «Филадельфии». Он набрал 17 (8+9) очков в 97 играх лиги.